У Києві до кінця року планують встановити до 50 "розумних" зупинок

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у презентації «автономної розумної мобільної зупинки» і зауважив, що у планах столичної влади – до кінця року встановити близько 50 таких сучасних зупинок громадського транспорту у місті.

Розумна зупинка встановлена на вул. Великій Васильківській, 4. Зупинка отримує енергопостачання від сонячної батареї. Конструкція зупинки мобільна, не залежить від оперативного підключення до електромережі, дозволяє економити час на монтаж та погодження відповідних документів.

«Щоб наше місто ставало більш сучасним, комфортним і привабливим ми повинні запроваджувати сучасні технології. Зараз ми презентуємо «розумну» зупинку в «розумному» місті. Ця зупинка гарна, прозора, відповідає всім вимогам сучасного міста. Тут є Wi-Fi, можна підзарядити телефон. Ввечері вона економить енергію. Якщо людей немає – світло на зупинці не таке яскраве, якщо в вечірній час підходить людина до зупинки – світло стає яскравішим, – зазначив Віталій Кличко. – І тут дуже комфортно сидіти», – пожартував мер, протестувавши лаву на зупинці.

Київський міський голова зазначив, що розумна зупинка встановлена в рамках впровадження у Києві системи Smart City. Адже транспорт – один із пріоритетних напрямків у реалізації концепції Kyiv Smart City.

«Наше завдання – щоби до кінця року «Київпастранс» встановив близько 50 таких зупинок. Використовуючи провідні сучасні технології, ми крок за кроком перетворюємо Київ на європейське, комфортне, безпечне та прогресивне місто», – зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва також оглянув новинку «Київпастрансу» – автобус МАЗ, який всередині обладнано електронними валідаторами, що дозволяють підтверджувати сплату за проїзд як паперовими квитками, так і карткою киянина чи електронними проїзними квитками. І можна в режимі онлайн слідкувати за процесом оплати за проїзд. Також автобус МАЗ обладнаний спеціальним зовнішнім кріпленням для транспортування велосипедів.

Кличко значив, що він як голова Асоціації міст України буде пропонувати впроваджувати такі сучасні технології іншим містам України.