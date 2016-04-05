У Київському метрополітені за кошти "зелених інвестицій" оновлять ще 15 вагонів

Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

Нагадується, що сучасне обладнання дозволить економити до 40% електроенергії, а термін експлуатації такого рухомого складу збільшується на 20 років. Крім того, для пасажирів передбачено оновлений дизайн, а для машиніста - зручності в управлінні.

Завдяки проекту модернізації рухомого складу за кошти «зелених інвестицій» уже оновлено 120 вагонів, що становить майже половину від усіх на червоній гілці.

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Як повідомляв УНІАН, 24 березня на засіданні постійної комісії Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами депутати підтримали проект звернення до Кабінету міністрів щодо перерозподілу коштів в рамках реалізації проекту "Цільових економічних інвестицій".

Як зазначено у зверненні, у 2012-2014 роках на виконання Кіотського протоколу до рамкової конвенції ООН за рахунок коштів цільових екологічних (зелених) інвестицій проведено комплексну модернізацію 120 вагонів на загальну суму 1,55 млрд грн.

Повідомляється, що всі вагони введені в експлуатацію й здійснюють перевезення пасажирів на Святошинсько-Броварській лінії метрополітену.

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За словами ініціатора звернення, депутата Київради Іллі Сагайдака (який на сьогодні вже призначений заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень), у лютому поточного року профінансовано аванс на закупівлю імпортного обладнання та устаткування для 15 вагонів, що будуть модернізовані. Водночас він зазначив, що у рамках цього проекту є можливість модернізувати ще 10 вагонів метро за рахунок інших проектів, на які було передбачено кошти міждержавною угодою між Україною та Японією та які з різних причин не було реалізовано.

Звернення до Кабінету міністрів щодо перерозподілу коштів в рамках реалізації проекту "Цільових економічних інвестицій" мають ще підтримати депутати на пленарному засіданні Київради.