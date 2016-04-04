Кличко розповів про концепцію Smart City, яку реалізують у столиці

Про це під час засідання експертної ради з питань розробки та впровадження концепції Kyiv Smart City заявив мер Києва Віталій Кличко. Його цитує прес-служба КМДА.

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Він зауважив, що у квітні минулого року столична влада почала впроваджувати систему Kyiv Smart City. І підкреслив, що "розумне місто" – це найкраща модель розвитку міста на основі використання сучасних технологій.

"Ми почали з розробки і втілення проектів, які б зробили владу більш прозорою і відкритою, проекти, завдяки яким кияни могли б брати участь у побудові нового, розумного міста. Вже сьогодні мешканці столиці можуть побачити перші результати впровадження технологій "Smart City" – це і відкритий електронний бюджет, і онлайн закупівлі, і відкриті тендери, і безкоштовний Wi-Fi у київському метро і деяких парках в центрі міста", – зазначив Віталій Кличко.

Він наголосив, що у жовтні на Форумі Kyiv Smart City був підписаний Меморандум про співпрацю між громадськими організаціями, ІТ-спільнотою, бізнесом та владою. Тоді ж була підписана Концепція Kyiv Smart City, яка визначає основні напрямки та завдання розвитку міста.

"Основні напрямки реалізації концепції Kyiv Smart City – це транспорт, безпека, електронне урядування, медицина, житлово-комунальна інфраструктура, – зазначив Віталій Кличко. – Для реалізації Концепції ми створили Експертну раду, до якої запросили провідних експертів із кожного напрямку", – сказав Київський міський голова.

Мер столиці зауважив, що головним завданням Експертної ради є використання найкращого досвіду, аби Київ перетворився на європейське, комфортне, безпечне та прогресивне місто.

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"Кожен з вас – експерт у тому чи іншому напрямку. Ви знаєте, що і як можна зробити, щоб Київ став кращим. І, я впевнений, прагнете допомогти, аби ми зробили це разом, поєднавши наші зусилля", – звернувся Віталій Кличко до присутніх фахівців.