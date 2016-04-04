У Києві близько 20 чоловіків штурмували райуправління поліції

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Києві.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Оскільки водій вів себе агресивно та некоректно, патрульні доставили його до Солом'янського управління поліції Києва для складання адміністративного протоколу за статтею 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Дорогою чоловік зателефонував своїм знайомим та повідомив про подію, зазначили в поліції.

Згодом, за даними правоохоронців, «близько 15-20 осіб, які називалися представниками громадської організації, прибули до Солом'янського управління, вели себе агресивно, намагалися проникнути в середину, виламати двері та "визволити" свого товариша».

У зв’язку з цим правоохоронці вимушені були викликати спеціальні підрозділи для стабілізації ситуації, йдеться в повідомленні.

«Двоє з прибулих чоловіків прорвалися у адміністративну будівлю поліції, при цьому нанесли тілесні ушкодження правоохоронцю, який знаходився при виконання службових обов’язків та намагався зупинити незаконне проникнення», - підкреслили в поліції.

На місці працюють слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь Національної поліції у місті Києві, керівництво. З'ясовуються всі обставини та причини події.

Наразі ситуація стабілізована. Двоє осіб, які вели себе найбільш агресивно, затримані, поінформували в поліції.