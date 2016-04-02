Кличко доручив до кінця квітня упорядкувати парк Дружби народів

«Парк Дружби народів – унікальна рекреаційна зона, однак зараз він знаходиться у занедбаному стані. Протягом багатьох років територію парку не облагороджували. Багато людей у весняно-літній період приїжджають відпочивати у цей парк, і для них потрібно створити необхідні умови», – зазначив Віталій Кличко під час інспекції.

За словами міського голови, основні зауваження стосуються невпорядкованої території, зокрема сміття у парку та занедбаних велодоріжок, передає прес-служба КМДА.

«Я дав доручення до кінця місяця упорядкувати парк. Тут уже є веломаршрут з ґрунтовими доріжками, але їх також треба оновити. Тут є велопрокат, тому можна активно відпочити. Головне, щоб відвідувачі парку були задоволені його станом», – підкреслив мер.