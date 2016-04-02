Кличко доручив до кінця квітня упорядкувати парк Дружби народів
Київський міський голова Віталій Кличко дав доручення голові КО «Київзеленбуд» та голові Деснянського району до кінця квітня навести лад та підготувати парк Дружби народів до нового сезону. Він разом з чиновниками проїхався на баггі всією територією парку щоб акцентувати на проблемах.
«Парк Дружби народів – унікальна рекреаційна зона, однак зараз він знаходиться у занедбаному стані. Протягом багатьох років територію парку не облагороджували. Багато людей у весняно-літній період приїжджають відпочивати у цей парк, і для них потрібно створити необхідні умови», – зазначив Віталій Кличко під час інспекції.
За словами міського голови, основні зауваження стосуються невпорядкованої території, зокрема сміття у парку та занедбаних велодоріжок, передає прес-служба КМДА.
«Я дав доручення до кінця місяця упорядкувати парк. Тут уже є веломаршрут з ґрунтовими доріжками, але їх також треба оновити. Тут є велопрокат, тому можна активно відпочити. Головне, щоб відвідувачі парку були задоволені його станом», – підкреслив мер.