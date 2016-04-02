Кличко: Нові сходи з Пейзажної алеї до урочища Кожум'яки ми відкриємо у червні

"Ми знаходимося в одному з найбільш мальовничих куточків Києва. Звідси відкривається унікальна панорама на Поділ та лівий берег. Щодня тисячі киян проводять тут час з дітьми. Я вдячний активістам, комунальникам та небайдужим киянам, які спільними зусиллями створили цю алею і зібралися сьогодні, щоб навести тут лад. На жаль, старі сходи з Пейзажної алеї в аварійному стані. Їм багато років і їх ніколи не реставрували. Нові сходи, проект яких був узгоджений з громадськими активістами та місцевими мешканцями, будуть виконані у стилі старого Києва. Ми збережемо їх ідентичність. Вони будуть дерев’яними з металевими елементами. Відкриємо сходи уже в середині червня», – зазначив мер.

Віталій Кличко додав, що за попередніми підрахунками вартість зведення нових сходів складе близько 15 млн грн, передає прес-служба КМДА.

«Це будуть абсолютно нові сходи, тут будуть замінені бетонні опори, які зараз не відповідають техніці безпеки. Це територія міста, тому кошти виділяються з міського бюджету», – зауважив Віталій Кличко.

Міський голова долучився до толоки, яка сьогодні відбулася на Пейзажній алеї, та висадив декоративну липу.

Віталій Кличко поспілкувався з місцевими мешканцями та активістами і, вислухавши їхні пропозиції щодо впорядкування Пейзажки, дав доручення міським службам замінити частину дерев’яної огорожі біля будинку 7-А в Десятинному провулку на бетонну. Там активісти нанесуть продовження барельєфу, яким відома Пейзажна алея, щоб закінчити цілісний художній комплекс алеї.

Крім того, обговорили і можливість встановлення болардів. Ініціативна група запевнила Віталія Кличка, що спонсор для цього вже є.

«Ми дуже раді співпрацювати з активістами. Я вдячний усім, хто інвестує свій час, сили та кошти для того, щоб Пейзажна алея стала більш комфортним місцем та залишалася однією з перлин Києва», - наголосив Віталій Кличко.