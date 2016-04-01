У КМДА заявили, що розриватимуть договори з інвесторами, які неналежно облаштовують переходи

Перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс доручив шляхово-експлуатаційним управлінням у місячний термін провести ревізії підземних переходів щодо виконання інвесторами зобов’язань про їхнє утримання. Договори з інвесторами, які ухиляються від взятих на себе обов’язків, можуть бути переглянуті та розірвані найближчим часом. Про це зазначив Геннадій Пліс під час інспектування столичних переходів біля парку імені О. Пушкіна та поблизу станції метро «Шулявська».

«У типовому договорі про облаштування підземного переходу зазначається, що інвестори мають не просто належно облаштувати перехід і підтримувати його у відповідному такому стані, але й, наприклад, мити підлогу двічі на день. Звісно, мало хто справді так робить, і кияни регулярно скаржаться на недостатнє прибирання, погане освітлення, розбиті стіни. Такого не повинно бути, міський голова доручив взяти це питання на суворий контроль та вирішити його», – зазначив перший заступник голови КМДА.

Він нагадав, що за оцінками підприємці повинні були витратити близько 20 мільйонів гривень на облаштування підземних переходів для киян. Адже стан переходів – це питання безпеки киян, і воно для міської влади є першочерговим.

Перший заступник голови КМДА запевнив, що місто готове всіляко сприяти інвесторам, які облаштовують переходи.

«Ми готові вислуховувати і допомагати, але й свою відповідальність підприємці мають розуміти самі. Балансоутримувачі повинні довести переходи до ладу, і ми докладемо усіх можливим для цього зусиль», – запевнив Геннадій Пліс.