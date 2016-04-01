У Києві з понеділка офіційно завершується опалювальний сезон

Як повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації, згідно з документом, з 4 квітня завершити опалювальний сезон доручено у житловому фонді та на об'єктах соціальної інфраструктури Києва.

"За останні три дні синоптики констатують середньодобову температуру вище 8⁰С. Протягом трьох днів теплопостачальні підприємства проведуть технічну підготовку всіх джерел теплопостачання для подальшого припинення подачі тепла. Але завдяки оперативному прийняттю рішення, кияни зможуть істотно заощадити на комунальних послугах", – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

У мерії зазначили, що відключення систем опалення у школах, лікувальних закладах і дитячих закладах буде здійснюватися виключно за письмовими заявками керівників установ.

Також за індивідуальними заявками здійснюється відключення житлових будинків ОСББ та ЖБК, адміністративних будівель.

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Як повідомляв УНІАН, у київських будинках вже сьогодні почали поступово відключати опалення.

За інформацією теплопостачальників, станом на 1 квітня надійшло близько 800 заявок на відключення тепла, в тому числі від будинків ОСББ, ЖБК, установ бюджетної сфери та інших.