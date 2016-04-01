У київських будинках поступово починають відключати опалення

Компанія-монополіст «Київенерго» почала з 1 квітня відключати опалення в будинках столиці. Найбільше звернень вже надійшло від юридичних осіб, передає Громадське.

«Юридичні клієнти «Київенерго» можуть відключатися від централізованого опалення до офіційного закінчення опалювального сезону. Для цього достатньо надіслати заявку», — повідомили у компанії.

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За інформацією «Київенерго», станом на 1 квітня вже надійшло 789 заявок. Серед них 27 — від ЖБК та ОСББ столичних будинків. Водночас, відключати комунальні будинки почнуть тільки після рішення КМДА.

Як відомо, влада має право відключати опалення тільки після того, як середньодобова температура триматиметься вище +8 градусів протягом 3 днів. У минулому році КМДА завершила опалювальний сезон 8 квітня.

Нагадаємо, вчора столична влада анонсувала, що тепло в будинках Києвапланують відключити до 15 квітня.