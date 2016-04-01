Заступник Кличка відзвітував про забезпечення медичними виробами для гемодіалізу

За інформацією Департаменту охорони здоров’я, наразі, в столиці не існує проблеми з безперебійним забезпеченням виробами для гемодіалізу – з міського бюджету виділено кошти, що покривають 100% потреб.

Разом із тим, існує питання щодо якості ліків. Так, і в 2015-му і в 2016-му роках до Департаменту охорони здоров’я надходили скарги пацієнтів на погіршення самопочуття під час та після процедур гемодіалізу.

"Оскільки дехто з пацієнтів пов’язує це саме з якістю медичних виробів, Департамент охорони здоров’я вживає ряд заходів для відповідної перевірки" – розповів Микола Поворозник. – "Зокрема, направлено лист на адресу Державної служби України з лікарських засобів, яка підтвердила якість та безпеку застосування кислотного концентрату, придбаного в процесі тендерної закупівлі. Останній лист, що підтверджує належну якість виробів, Департаментом отримано в березні цього року" – зауважив він.

За його словами, міська влада постійно моніторить питання самопочуття хворих і робить це в тісній взаємодії з самими пацієнтами.

Так, на останній зустрічі представників пацієнтських організацій "Всеукраїнський Міст Єдності" і "Гемодіаліз Київ" було чітко визначені плани взаємодії. Зокрема, вирішено провести комісійний огляд хворих, які отримують лікування сеансами гемодіалізу в умовах Київської міської клінічної лікарні №5 із залученням фахівців Державної установи "Інститут нефрології Національної академії медичних наук України".

"Ми повністю підтримуємо всі ініціативи пацієнтів, включаючи можливість підтримки звернень пацієнтів з позивною заявою до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками щодо її діяльності в частині державного ринкового нагляду за дотриманням вимог технічних регламентів щодо медвиробів, зокрема, виробництва одного з ТОВ", – запевнив Микола Поворозник.

Також Департаментом охорони здоров’я надано письмове доручення головним лікарям закладів, де проводиться процедура гемодіалізу, щодо посилення контролю за станом пацієнтів під час та після процедури.

"При фіксуванні будь-яких симптомів, що вказують на побічні реакції, законодавством визначено необхідність не лише письмово інформувати Департамент, а й направляти відповідні повідомлення в Держлікслужбу", – наголосив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Як раніше повідомляв УНІАН, столична влада планує створити єдиний центр з надання гемодіалізу.