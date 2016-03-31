У Києві можуть запустити другу нитку столичного колектора вже в першому півріччі 2017 року

За умови належного фінансування вже в першому півріччі 2017 року київська міська влада обіціє запустити другу нитку головного каналізаційного колектора міста.

Про це під час інспекції будівництва другої нитки столичного колектора заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

«Зараз ми перебуваємо на місці прокладення тунелю другої нитки головного каналізаційного колектора міста, який зв’язує райони столиці, де проживає більше 1 мільйона мешканців. Старий колектор був побудований 46 років тому, і сьогодні він перебуває в аварійному стані через те, що гроші на його ремонт не виділялися. Ще у 1999-му році він був визнаний аварійним. І минулого року Київ був на межі екологічної катастрофи, коли відбувся обвал, і лише силами комунальних підприємств міста нам вдалося упередити катастрофу, наслідки якої складно було б уявити», - наголосив Кличко.

Мер столиці зауважив, що місто знайшло кошти для ліквідації аварії та відновлення робіт з будівництва другої нитки колектора. «Столична влада виділила 45 мільйонів і 155 мільйонів гривень ми отримали після своїх звернень з державного фонду регіонального розвитку на будівельні роботи у 2015-му році. Я вдячний голові Мінрегіонбуду Геннадію Зубку та всьому міністерству за сприяння у виділенні коштів для будівництва колектора», - підкреслив міський голова.

Кличко зауважив, що за словами спеціалістів, за два роки було зроблено більше, ніж за попередні 22 роки, коли, власне, розпочалося будівництво другої нитки колектора.

«Я вдячний колективу, який зробив все для того, аби упередити екологічну катастрофу. Сьогодні спільними зусиллями ми робимо все, щоб збудувати і запустити другу нитку головного міського колектора.За умови належного фінансування вже в першому півріччі 2017 року будівництво об’єкту завершиться і він буде запущений в роботу», - зазначив Віталій Кличко.

Кличко додав, що для завершення будівництва другої нитки колектора потрібно ще 540 мільйонів гривень. «Цього року з міського бюджету буде виділено 130 мільйонів гривень на роботи у 2016-му році. Ще 162 мільйона – кошти державного бюджету. Також мають бути виділені гроші і в наступному році», - зазначив Віталій Кличко.

На сьогодні завершено прокладання майже 10 км підземного тунелю другої нитки головного міського колектора, виконується внутрішнє облицювання колектора та будівництво вузлів для з’єднання з комунікаціями районного значення. Колектор, який будується, є дублером Головного міського каналізаційного колектора, та передбачає повне переключення роботи з аварійного.