Нова транспортна стратегія Києва передбачатиме пріоритет пішоходів і громадського транспорту – Сагайдак

Київ бере за приклад цю тенденцію, реформуючи транспортну систему столиці. Про це повідомив заступник голови КМДА Ілля Сагайдак під час Kyiv Urban Transport Conference.

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«Як би незвично це звучало для сучасного мешканця української столиці, однак новітня транспортна філософія світових мегаполісів давно спирається на пріоритет пішохода, велосипедиста і громадського транспорту, а не приватного автомобіля на міських автошляхах. При цьому усі учасники руху мають рівні права», – наголосив Ілля Сагайдак та підкреслив, що, наприклад, автобус, який перевозить сотню пасажирів, має вищий пріоритет на дорозі, ніж приватне авто, що перевозить 1 людину.

Заступник голови КМДА також зазначив, що на конференції презентовано конкретні кейси – готові до реалізації. Особливу увагу приділено новим підходам до створення зручної мережі громадського транспорту та використання інноваційних транспортних рішень.

«В основу кейсів покладені прогнозні моделі, розроблені експертами Світового Банку у співпраці зі спеціалістами КМДА та фаховими громадськими об’єднаннями. Зокрема, йдеться про оптимізацію мережі громадського транспорту: започаткування нових маршрутів, зміни у розкладі руху, впровадження виділених смуг та систем інтерактивного керування світлофорами на маршрутах, створення мережі швидкісного автобусного сполучення та системи легкого рейкового транспорту, впровадження електронного квитка, розвиток велосипедних маршрутів тощо», – додав Ілля Сагайдак.

Він заявив, що столична влада також шукає джерела фінансування транспортної реформи. Зокрема, протягом півроку буде затверджено план дій та залучення інвестицій на реалізацію невідкладних заходів із розвитку транспортної інфраструктури міста та програму довгострокових інвестицій до 2030 року.

Ілля Сагайдак також запросив долучитися до співпраці вчених, активістів та запевнив, що транспортні рішення столиці проходитимуть громадську й наукову експертизу.