У Кличка обіцяють, що оновлений велотрек буде сучасним та зручним для спортсменів

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Спасибко під час інспекції реставрації комплексу Київського велотреку, що розташований у Шевченківському районі.

«Останні 24 роки київська влада практично не цікавилася спортивним життям киян. Віталій Кличко став першим мером, який взявся за відновлення та побудову сучасних спортивних об’єктів. Нам вдалося знайти у бюджеті міста 26 мільйонів гривень на відновлення велотреку, який роками перебував у забутті. Тож оновлений велотрек буде сучасним та зручним для спортсменів», – розказав Спасибко та додав, що в обговоренні проекту реставрації велотреку активну участь брали київські активісти.

Він також повідомив, що проектом передбачено відновлення полотна велотреку з влаштуванням сучасного спортивного покриття, реконструкція адміністративно-спортивної будівлі з облаштуванням приміщень для потреб спортсменів (роздягальні, душові, медпункт, тренажерний зал та сайклинг-студія, майстерня для ремонту та бокси для зберігання велосипедів тощо), відновлення трибун на 280 глядачів, влаштування адміністративних приміщень, музей велосипедного спорту. Крім того, на незабудованій земельній ділянці між велотреком і парком планується будівництво підземного паркінгу на 40 машино-місць з можливістю паркування мікроавтобусів, що використовуються велокомандами, та будівництво громадської вбиральні, кафе. Буде впорядковано територію навколо велотреку та створено спільний громадський простір із парком ім. О.Гончара.

«Після завершення будівництва місто не тільки врятує пам’ятку архітектури та історії – один із найстаріших в Європі велотреків, – а й отримає спортивний об’єкт, що відповідатиме сучасним вимогам до споруд такого класу. Більше того, територія навколо велотреку перетвориться на справжній центр велосипедної культури. Це один зі зразків щоденної роботи команди Віталія Кличка, спрямованої на те, щоб Київ посів гідне місце серед європейських столиць», – підкреслив Спасибко.