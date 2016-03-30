Киян попередили про посилення вітру, дощі та грози до кінця дня

За повідомленням Гідрометцентру України, у столиці та області в найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 березня очікується посилення вітру, дощі та грози.

Як повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України, за таких погодних умов правоохоронці закликають водіїв бути особливо уважними та обережними за кермом, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.

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«Не перевищуйте швидкість, дотримуйтесь безпечної дистанції та правил паркування, відмовтеся від ризикованих маневрувань. Пам’ятайте, що у дуже сильний дощ краще зупинитися та перечекати негоду. При зупинці обов’язково включайте аварійну світлову сигналізацію», - закликають водіїв у поліції. Правоохоронці радять за умов недостатньої видимості, а особливо з настанням сутінок, «обов'язково виділити себе на дорозі»: «Водії повинні завчасно включити на своїх автомобілях габаритні вогні, ближнє світло фар або протитуманні фари, а пішоходи – за можливості використовувати світлий одяг і світловідбиваючі елементи, що дасть змогу водіям завчасно побачити їх на дорозі та відповідно зреагувати».