Кличко представив нового главу Святошинського району Києва (фото)

Мер Києва Віталій Кличко представив нового керівника Святошинського району Володимира Каретка і вручив йому посвідчення голови Святошинської райдержадміністрації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА.

Мер зазначив, що в минулому році Святошинський район демонстрував хороші результати, двічі ставав кращим за підсумками проведення місячника з благоустрою. Також, додав мер, у Святошинському районі відкрили найкращий у столиці Центр надання адміністративних послуг.

"Тільки, коли ми входили до Святошинської адміністрації, з ЦНАП вийшов хлопець, розповів мені, що повернувся з АТО і за 5 хвилин оформив всі необхідні документи. І подякував мені за такий сервіс. Це найвища оцінка нашої роботи. Попередній очільник району Ілля Сагайдак показав дуже непоганий результат. І ви повинні тримати марку і не знижувати темпів", – звернувся Віталій Кличко до нового глави району.

Мер підкреслив, що голова райдержадміністрації несе відповідальність за вирішення всіх питань і проблем району.

"Люди чекають змін. Нам потрібно показати не тільки нові обличчя, але і нову якість роботи, результативність. Ви як новий голова повинні показати приклад, як Святошинський район може працювати, а ми, як столична влада, будемо допомагати вам вирішувати ті проблеми, які є в районі. Ми завжди до ваших послуг. Але якщо не впораєтесь, моя реакція буде жорсткою", – зазначив Віталій Кличко.

Крім того, мер вже доручив Володимиру Каретка забезпечити прибирання сміття та встановлення скверу біля озера по вулиці Верховинній.

"Зараз теплішає, люди почнуть виходити в парки і сквери з друзями та сім'ями. Після зими всі наші парки і сквери мають бути прибраними і комфортними. Ми зараз провели інспекцію, і я залишився незадоволений. У столиці триває місячник благоустрою. І я даю керівникам районів максимум два-три тижні, щоб порядок в київських парках і скверах був наведений, і для відпочинку людей була створена належна інфраструктура", – зазначив Віталій Кличко.

Він доручив керівникам районів залучити до прибирання приватних власників, щоб їх території теж були чисті.

Мер також закликав голів районів залучати малий бізнес для облаштування парків і скверів.

"Щоб в парках були цивілізовані маленькі альтанки, поруч – урни. Щоб люди могли прийти на пікнік, комфортно відпочити. Давайте малому бізнесу можливість оренди і нехай вони облаштовують територію", – сказав Віталій Кличко.