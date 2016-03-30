У Києві до кінця року 150 зупинок транспорту обладнають електронними табло

Про це в ході форуму "Kyiv urban transport conference 2016", присвяченого проблемам транспортної системи Києва, повідомив директор "Київпастрансу" Сергій Майзель.

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"Найближчим часом ми презентуємо нову систему зупинок. Зокрема, це зупинки, які з'єднані GPS-трекерами з автобусами і обладнаними електронними табло. На сьогодні ми встановили вже більш як 50 табло на зупинки, а до кінця року плануємо обладнати ще понад 150 зупинок громадського транспорту", - повідомив Майзель.

Він також додав, що зупинки будуть обладнані электробатареями для забезпечення їх автономної роботи за рахунок сонячної енергії.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року інвестори комунального підприємства "Київпастранс" звернулися до влади Києва з проханням розібратися з незаконним розміщенням зупинкових комплексів на зупинках громадського транспорту столиці та демонтувати їх, оскільки їх було встановленто без дозвільних документів.