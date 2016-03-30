У Києві до кінця року 150 зупинок транспорту обладнають електронними табло
До кінця цього року комунальне підприємство "Київпастранс" планує обладнати електронними табло більш як 150 зупинок, які відображатимуть час прибуття громадського транспорту.
Про це в ході форуму "Kyiv urban transport conference 2016", присвяченого проблемам транспортної системи Києва, повідомив директор "Київпастрансу" Сергій Майзель.
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"Найближчим часом ми презентуємо нову систему зупинок. Зокрема, це зупинки, які з'єднані GPS-трекерами з автобусами і обладнаними електронними табло. На сьогодні ми встановили вже більш як 50 табло на зупинки, а до кінця року плануємо обладнати ще понад 150 зупинок громадського транспорту", - повідомив Майзель.
Він також додав, що зупинки будуть обладнані электробатареями для забезпечення їх автономної роботи за рахунок сонячної енергії.
Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року інвестори комунального підприємства "Київпастранс" звернулися до влади Києва з проханням розібратися з незаконним розміщенням зупинкових комплексів на зупинках громадського транспорту столиці та демонтувати їх, оскільки їх було встановленто без дозвільних документів.