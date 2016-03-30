Заступник Кличка проінспектував паркувальні майданчики столиці

Так, заступник голови КМДА Ілля Сагайдак разом із директором комунального підприємства «Київтранспарксервіс» Артемом Шамраєм проінспектували столичні парковки та перевірили, чи видають паркувальники чеки клієнтам.

За результатами інспекції, на вул. Шота Руставелі було виявлено паркувальника «Київтранспарксервісу», який не видав чек, хоча отримав від водія сплату у розмірі 20 грн (при цьому 1 година паркування у цій зоні коштує 10 грн).

«Як ми й попереджали напередодні всіх паркувальників – наслідком такого порушення буде звільнення з роботи. Чек за паркування – це запорука того, що кошти надійдуть до міського бюджету. Ми працюємо над тим, аби подолати тіньовий обіг готівки у підприємстві і навести повний лад у системі паркування», – сказав Сагайдак.

Заступник голови КМДА нагадав, що днями було оприлюднено інтерактивну карту усіх паркувальних майданчиків. За допомогою карти можна дізнатися точну адресу майданчиків у кожному районі столиці, кількість машиномісць, площу майданчика, кількість пільгових місць, режим роботи, назву обслуговуючого підприємства та вартість паркування.

«Переконаний, цей сервіс стане ще одним дієвим механізмом у боротьбі з корупцією у сфері паркування», – сказав Сагайдак та додав, що інспекція міських паркувальних майданчиків наразі продовжується.