У КМДА наголосили на принциповій позиції щодо керівників комунальних закладів, які скомпрометували себе

Як зазначила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, це ще один крок на шляху до очищення міста від нечистих на руку керівників.

"Більше року тому ми звільнили директора басейну "Юність" через користування підробними документами, зловживання службовим становищем та використання бюджетних коштів не за призначенням. Незважаючи на відкриті кримінальні провадження, рішенням суду його було поновлено на посаду, однак місто звернулося з апеляцією щодо недопущення його поновлення", – розповіла вона.

Водночас Ганна Старостенко зауважила, що це не поодинокий випадок у Києві: "На жаль, стара система пручається і директори, звільнені за службові зловживання, намагаються поновитися на посадах через судові рішення. Тим не менш, позиція міста принципова: якщо людина не відповідає займаній посаді, здійснює аморальні вчинки, порушує педагогічну етику або зловживає коштами київської громади, вона має піти".

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Зокрема, за словами заступника голови КМДА, минулого року у Києві було звільнено 5 директорів освітніх закладів. Троє з них через судові рішення намагалися повернути собі керівні посади.

"Буквально тиждень тому суд відмовився поновити колишнього директора Введенської гімназії № 107 Подільського району. Також ми вже двічі звільняли керівників Голосіївського ліцею № 241 та ліцею № 38. Маємо надію, що спільними зусиллями міської влади, громадськості та правоохоронців ми зможемо перемогти у боротьбі з корупцією", – наголосила Ганна Старостенко.