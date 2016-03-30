КМДА проводить онлайн голосування за перейменування двох проспектів на честь Шухевича та Бандери

Так звані електронні консультації проводяться на сторінці сайту КМДА.

Відповідні проекти про перейменування цих двох проспектів, а також ще 5 вулиць були оприлюднені вчора і, відповідно, від учора розпочато у такий спосіб громадське обговорення нових назв проспектів та вулиць.

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Отже, всім бажаючим пропонується також залишити свою думку щодо перейменування:

вулиці Баумана у Шевченківському районі на вулицю Януша Корчака;

вулиці Ванди Василевської у Шевченківському районі на вулицю Всеволода Змієнка;

вулиці Кутузова у Печерському районі на вулицю генерала Алмазова;

провулку Кутузова у Печерському районі на провулок Євгена Гуцала;

вулиці Суворова у Печерському районі на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка.

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Як повідомляв УНІАН, 2 березня Комісія з питань найменувань столичної держадміністрації підтримала пропозиції Українського інституту національної пам’яті щодо перейменування низки вулиць столиці, в тому числі Московського проспекту та проспекту ім. генерала Ватутіна на честь Бандери та Шухевича відповідно, а вулиці Кутузова у Печерському районі - на вулицю генерала Алмазова; вулицю Василевської в Шевченківському районі - на вулицю Змієнка тощо.

В КМДА заявили, що тільки після завершення громадського обговорення (електронного голосування) з урахуванням отриманих пропозицій та зауважень буде прийнято рішення про нові назви вулиць та проспектів.

11 березня у КМДА повідомили, що мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про перейменування 79 вулиць, провулків, бульвару та площ столиці. У документі зазначається, що розпорядження підписано, враховуючи протоколи засідань Комісії з питань найменувань від 27 січня, 3 лютого та 10 лютого 2016 р.

Перейменування вулиць здійснюється на виконання закону про декомунізацію.