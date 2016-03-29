Кличко: Інноваційні розробки наших винахідників мають втілюватися, аби покращити життя киян

«Щоб місто розвивалося і було сучасним, ми повинні використовувати інноваційні технології. Зараз на виставці в університеті ми побачили презентації багатьох цікавих проектів, які потрібно реалізовувати. Ми маємо великий потенціал і питання у тому, щоб створити умови, аби цей потенціал був реалізований», – зазначив Кличко.

Мер додав, що під час кожної поїздки за кордон цікавиться, як технологічно розвиваються сучасні міста і країни, які інноваційні технології застосовуються і що можна і треба впроваджувати в Києві, аби зробити життя киян комфортнішим.

«Ми вже реалізовуємо новітні технології в управлінні містом. Ми вивчаємо закордонний досвід. Але в Україні є багато талановитих науковців, зокрема і в стінах цього університету, у Києва великий потенціал. На жаль, цей потенціал більше використовується за кордоном, ніж у нас в країні. Наше завдання – створити умови, щоб цей науковий потенціал реалізовувався у конкретних проектах у нас на Батьківщині, і зокрема в Києві», – підкреслив Кличко.

Він зазначив, що столична влада насамперед зацікавлена у розробках технологій щодо очищення води та оптимізації транспортних потоків. Також мер зацікавився розробкою університету – атласом Києва, який був представлений на виставці.

У свою чергу Леонід Губерський додав, що в університеті напрацьовано багато проектів у сфері енергоефективності та використання альтернативних джерел енергії, розробки в галузях АПК, медицини тощо.

«В університеті працює 2 600 наукових працівників. Такий науковий потенціал не тільки може, а зобов'язаний працювати на благо нашого міста», – підкреслив ректор КНУ ім. Т. Шевченка.

Мер розповів, що у квітні минулого року столична влада підписала Меморандум про співпрацю з Київською політехнікою щодо реалізації проекту створення інноваційного наукового містечка «Політеко Сайєнс Сіті».

«Ми зацікавлені у такій співпраці і з іншими столичними вищими навчальними закладами. І сьогоднішнє підписання Меморандуму про наміри з Київським національним університетом імені Шевченка має стати першим кроком до реалізації спільних проектів у рамках корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка», – підкреслив Кличко.

Мер подякував розробникам та винахідникам, а також зазначив, що столична влада завжди відкрита для інновацій.

«Ми будемо підтримувати стартапи і давати можливість молодим людям реалізовувати себе. Наше завдання – щоб ці молоді розробники працювали на батьківщині. Це і додаткові робочі місця, і податки в бюджет, і поштовх для розвитку економіки. Наше завдання – щоб ті ідеї та проекти, з якими ми ознайомилися, не залишалися на папері, а були найближчим часом реалізовані», – резюмував Кличко.