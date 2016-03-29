Кличко запевняє, що всі спортивні споруди Києва працюватимуть за призначенням

Мер заявив, що не допустить, щоби нечисті на руки чиновники керували об’єктами спортивної інфраструктури і підкреслив, що всі спортивні споруди міста працюватимуть виключно за цільовим призначенням.

“Ми щойно відвідали спортивну школу з відкритим 50-метровим басейном, де тренуються понад 500 людей на день, переважно це діти. Також тут тренуються українські спортсмени. Я зараз познайомився з дівчиною, яка вже має путівку на Олімпійські ігри в Бразилію. Наше завдання - щоби всі спортивні споруди працювали за цільовим призначенням і надавали якісний сервіс усім киянам. І я запевняю, поки Кличко - мер Києва, всі спортивні споруди столиці працюватимуть за профільним призначенням і очолюватимуть їх незаплямовані професіонали”, - наголосив Кличко.

Мер зауважив, що група батьків та колектив Школи вищої спортивної майстерності Києва вимагають не допустити повернення на посаду колишнього директора навчального закладу Олега Гатченка, якого півтора року тому звільнили за фальшиве посвідчення Майстра спорту СРСР і підозру в корупції. Але він поновився на посаді через суд. І Департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА подав до Апеляційного суду Києва апеляційну скаргу, слухання справи в апеляційному суді призначене на сьогодні, 29 березня.

“Півтора року тому колишній директор школи був звільнений. Зараз тривають суди, директор хоче поновитися. Він ще й вимагає компенсації - 80 тис грн. Людина не має спортивної кваліфікації, доведено, що його спортивні звання не відповідають дійсності і вони куплені. Є фінансові зловживання і нецільове використання коштів. Тож я впевнений, справедливість має перемогти і суд має ухвалити справедливе рішення в інтересах громади”, - зазначив Кличко.

Київський міський голова підкреслив, що столична влада робить все для відновлення і розвитку спортивної інфраструктури столиці. І відзначив, що у басейн “Юність” теж планується інвестувати кошти на заміну купола.

“Тут ключова задача - зробити накриття, яке дозволить економити до 60% електроенергії і тепла. Енергоефективність сьогодні – це пріоритет. До того ж ціна на енергоносії доволі висока, а це - гроші міста. Тому ми плануємо придбати новий купол для басейну, який буде більш якісний і гарно виглядатиме”, - зазначив Кличко.

У Школі вищої спортивної майстерності Києва розташований єдиний відкритий 50-метровий спортивний басейн у столиці. В ньому тренуються не тільки спортсмени і всі охочі, а й безкоштовно займаються плаванням діти з прилеглих шкіл, а також проводяться заняття з плавання для дітей з обмеженими можливостями.