КМДА хоче впливати на вартість комунальних послуг для киян через енергозбереження

Місто також наполягає на необхідності запровадження державних цільових програм, які б дали змогу залучити кошти на модернізацію теплової інфраструктури. Про це під час комітетських слухань повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає прес-служба відомства.

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«Перед міською владою дійсно стоїть непросте завдання – збалансувати вартість комунальних послуг та платоспроможність населення. Я хочу акцентувати увагу на тому, що ми говоримо не про тариф, а про ціну послуги для населення, на яку ми можемо вплинути шляхом проведення енергозберігаючих заходів. Збалансувати вартість і не втратити якість цієї комунальної послуги. Це основні перспективи Києва у питанні теплоенергетики», – заявив він.

Заступник голови КМДА зазначив, що у нинішніх умовах доцільніше говорити про модернізацію існуючої системи теплозабезпечення міста.

«У Києва унікальна система теплопостачання, достойної альтернативи їй немає. Однак рівень зношеності мереж і теплогенеруючих потужностей високий. Але в нинішніх умовах, зважаючи на динаміку зростання цін, місто повинне зберегти, а не зламати цю систему. Сьогодні необхідно знаходити додаткові ресурси для модернізації теплової інфраструктури: придбання теплоутилізаторів, горілок, гідромуфт тощо», – сказав представник КМДА.

Петро Пантелеєв також наголосив, що після завершення програми встановлення лічильників міська влада планує зайнятися питанням регулювання теплоспоживання у житлових будинках столиці – встановленням індивідуальних теплових пунктів та систем погодного регулювання.

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«Ми усвідомлюємо, що для виконання цих завдань необхідні значні кошти. Тут не обійтися без розробки державних цільових програм, які б передбачали залучення доступних та вигідних кредитів. І мова тут іде не лише про Київ, але й про Україну в цілому, яка повинна розпочати жити в умовах ідеології енергозбереження. Для реалізації цих програм у нас дуже мало часу, і поки ці завдання не будуть виконані, нам дуже важко буде впоратися як з питанням тарифоутворення у сфері комунальних послуг, так і з рештою дотичних питань», – резюмував він.