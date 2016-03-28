Київських поліцейських почали навчати англійської

Як передає кореспондент УНІАН, проект сьогодні у Головному управлінні Національної поліції в Києві презентував мер столиці Віталій Кличко разом із заступником голови Національної поліції України Костянтином Бушуєвим і керівником столичної поліції Андрієм Крищенком.

«Ми запустили курси. І це одна з реформ поліції, ще один крок у напрямку, щоб зробити наше місто по-справжньому європейським, коли сервіс надається різними мовами, в тому числі міжнародною мовою – англійською», - зазначив Кличко.

Мер нагадав, що столична влада у вересні 2015-го запустила проект безкоштовних курсів англійської мови Capital English, який користується великою популярністю у киян. І тепер в рамках кампанії з масового вивчення англійської Київська адміністрація поширює проект і на Національну поліцію з метою поліпшення рівня англійської працівників усіх ключових підрозділів поліції в Києві. Проект стартував в рамках пілоту – річного курсу англійської мови для Служби «102» столиці, щоб у разі дзвінка іноземного гостя до Служби «102», правоохоронці могли надати якісну допомогу, додав Кличко.

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Як зазначалося, в рамках проекту для працівників Служби «102» було розроблено спеціальну програму навчання з урахуванням специфіки роботи. Програма включає 120 годин для кожної з 10 груп. Навчання в групах для 120 поліцейських Служби «102» вже розпочалися.

"Ми впроваджуємо проект Capital English for Policе, який зробить київську поліцію не тільки сучасною, якою вона вже є, а ще більш комунікабельною і такою, яка відповідає міжнародним стандартам. Будемо раді, якщо наші хлопці і дівчата добре володітимуть англійською і надаватимуть якісний сервіс для іноземців", - зазначив Кличко.

В ході першого етапу навчальний курс пройдуть близько 200 поліцейських, які є операторами Служби «102», і чергові -інспектори, повідомив Крищенко. Після цього, в ході другого етапу, на навчання будуть направлені поліцейські зі складу слідчо-оперативних груп, на третьому етапі – інші працівники главку Нацполіції.

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За даними поліції, протягом доби Служба «102» у Києві приймає близько 5 тисяч викликів і звернень від громадян, серед яких близько 30-40 повідомлень - від іноземних громадян, більшість з яких звучать англійською.

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок залученої донорської допомоги: це кошти від посольства Великої Британії, міжнародних організацій.

Як повідомлялося, проект Capital English було створено завдяки підтримці партнерів та волонтерів. Партнерами проекту Capital English є Британська рада в Україні, мовні школи IQ Planet та Speak Up, Cambridge Assessment, 10 Minute School, платформа It's Quiz, Kyiv Lions Club та компанія SendPulse.

За даними КМДА, ці курси вже пройшли більше 6 тисяч киян.