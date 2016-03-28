У КМДА наголосили на необхідності затвердження антикорупційної програми для столиці

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Антикорупційної ради.

"У нас сьогодні важливе завдання – остаточно затвердити рамочну антикорупційну програму для Києва, після чого я передам її на затвердження в Київраду. Я прошу Володимира Прокопіва забезпечити максимально швидке проходження її в Київраді, щоб не повторювалась ситуація, яка створилась навколо положення про процедуру конкурсного відбору директорів комунальних підприємств. Півроку на розгляді в комісіях – це неприпустимо!" – наголосив Кличко.

Він зазначив, що Київ як столиця повинен подавати приклад, зокрема, і в боротьбі з корупцією.

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"Ми першими створили Антикорупційну раду, ми першими ввели систему електронних закупівель, першими зробили відкритий бюджет. Ми повинні бути першими у впровадженні рамочної антикорупційної програми", – зазначив Київський міський голова.

Мер зауважив, що у порядку денному засідання Антикорупційної ради багато важливих стратегічних питань, вирішення яких додасть ще більшої відкритості та прозорості в управлінні містом. "А це, я впевнений, є запорукою знищення корупції", – наголосив Кличко.

"Сьогодні заслухаємо звіт про стан виконання заходів щодо запобігання та зменшення ризиків корупції у частині створення реєстрів та переліків відкритих даних, забезпечення вільного та безперешкодного доступу до інформації на Єдиному веб-порталі територіальної громади Києва", – зазначив мер Києва.

Також у порядку денному, зазначив Віталій Кличко, питання щодо розробки нового Порядку проведення інвестиційних конкурсів та презентація концепції діяльності КП "Київське інвестиційне агентство" щодо запобігання та зменшення ризиків корупції.