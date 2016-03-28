Київська влада опублікувала список МАФів, які підлягають демонтажу

Список опублікований на сайті департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА.

"Публікую список на демонтаж Мафів на всіх 10 районах Києва. Можете ознайомитися з усім переліком тепер онлайн (фото, адреса). Так само сподіваюся, що власники почнуть самі демонтувати свої незаконні конструкції, якщо ж ні, то хай не дивуються рішучості департаменту", - написав на своїй сторінці у Facebook глава департаменту Дмитро Білоцерковець.

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Раніше повідомлялося, що підприємці, які отримають дозволи на розміщення МАФів у Києві, повинні будуть протягом півроку привести свої кіоски у відповідність двом затвердженим зразкам.