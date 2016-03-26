Столичні фонтани запрацюють з 1 травня

Як повідомили УНІАН прес-службі КМДА, йдеться про фонтани «Засновники Києва», «Водяна куля», «Каскадний», що на Майдані Незалежності, фонтан «Хрещатик» на вул. Хрещатик, 25, а також фонтан, що розташований на вул. Великій Васильківській, 119/121.

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«Нарешті, в Києві запрацюють фонтани. Вони будуть працювати аж до кінця вересня. Минулого року їх вмикали лише на свята. Тогоріч місто не виділяло достатньо коштів на електроенергію, на підтримку роботи фонтанів протягом всього весняно-літнього періоду. До того ж, працюючі фонтани в центрі столиці були б недоречні після такого короткого проміжку часу після трагічних подій, що неподалік від них відбулися», – повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, спеціалісти КП «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» розпочали укріплення опорної стіни біля фонтану за адресою: вул. Хрещатик, 25, для того, щоб попередити аварійні ситуації, і щоб цей фонтан також з 1 травня працював для киян.

«Фонтан «Хрещатик» справний, але для того, щоб його запустити в роботу, спершу необхідно вжити превентивні заходи – укріпити стіну, щоб убезпечити киян, які в спеку відпочиватимуть біля цього фонтану, від аварійних ситуацій», – підкреслив Пантелеєв.