В КМДА пригрозили звільненням паркувальникам, які не видаватимуть чеки

За повідомленням прес-служби КМДА, Сагайдак наголосив на тому, що кожен паркувальник повинен видавати чек водіям.

"Нещодавно фіскальна служба у Києві виявила незаконні дії в комунальному підприємстві, а саме: керівництво разом із рядовими паркувальниками присвоювали собі приблизно 1,5 млн грн щомісяця. Я хочу, щоб кожен з вас зрозумів, якщо вас хтось спонукає збирати "чорні каси", знайте, що за це прийде покарання. Ніхто вас не буде рятувати. Це буде ваша особиста проблема. Ми своїми діями хочемо змінити "обличчя" комунального підприємства і покладаємо великі надії на новообраного директора", – зазначив заступник голови КМДА.

Згідно з інформацією, наданою від КП "Київтранспарксервіс", за період травень-березень було звільнено 19 паркувальників, трьом оголошено дисциплінарне стягнення у вигляді догани, за 4-ма проводиться службове розслідування. Також триває внутрішній моніторинг з виявлення порушення трудової та фінансової дисципліни.

"Сенс нашого підрозділу – це захищати столицю від неправильно припаркованих авто, від водіїв, які недобросовісно ставляться до інших. Громада міста ставить перед нами завдання, виконання яких ми крок за кроком доб’ємось. Основні позиції, яких паркувальники повинні дотримуватися, чітко прописані в наших правилах. Ми надаємо мешканцям та гостям Києва сервіс, який повинен бути на найвищому рівні! Водій, який сплачує за парковку, хоче отримати від вас допомогу, а ви повинні дати йому підтвердження за сплату своєї праці", – наголосив у свою чергу Шамрай.

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Заступник голови КМДА Ілля Сагайдак також зазначив, що відсьогодні будуть працювати люди, які перевірятимуть наявність видачі паркувального чеку.

"З цього дня будуть працювати групи, так звані контролери, які будуть зовсім неочікувано приїжджати, паркувати своє авто і, в разі, якщо ви не будете видавати чек – вас буде одразу звільнено, а факт невидачі чеку буде переданий до правоохоронних органів", – наголосив Сагайдак.

Як раніше повідомляв УНІАН, столична влада опублікувала інтерактивну карту легальних парковок в столиці. З її допомогою можна дізнатися точну адресу майданчиків в кожному районі столиці, кількість місць, режим роботи та вартість паркування.