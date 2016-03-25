Брати Клички вручили ключі від квартири сестрі Стуса, яка змушена була залишити Донецьк

Мер Києва Віталій Кличко з братом Володимиром вручили ключі від нової трикімнатної квартири Марії Стус, сестрі відомого українського поета.

Володимир Кличко придбав квартиру у Святошинському районі столиці і подарував її Марії Стус, яка внаслідок російської агресії на Сході та військових дій була вимушена покинути рідний Донецьк і переїхала до Києва.

Віталій і Володимир Клички зустрілися з Марією Стус, її онукою та правнуками, вручили ключі та показали родині нове помешкання.

«Столична влада не мала законних підстав виділити вам житло, ми могли розглядати тільки варіант з тимчасовим помешканням. Але дуже добре, коли є брат. Я звернувся до Володимира і він сказав: я куплю квартиру. І тепер вона ваша – трикімнатна, у новому будинку, недалеко від метро, поряд школа і дитсадок, на першому поверсі будинку буде аптека і гастроном, розвинена інфраструктура. І, що символічно, будинок недалеко від скверу Василя Стуса», – зазначив Віталій Кличко.

Володимир Кличко вручив Марії Стус ключі від помешкання і пообіцяв зробити в ньому ремонт.

«Маріє Семенівно, хочу вас привітати. Вічна шана вашому брату, який відстоював право українців на свою культуру, мову, який боровся з системою. Може, тут поки все виглядає не так комфортно, але головне, що є стіни і дах над головою, а комфорт у найближчий час буде забезпечений. Бажаю, щоб вам і вашій родині добре жилося у цій квартирі», – звернувся Володимир Кличко до Марії Стус.

Сестра відомого поета подякувала братам і подарувала їм книжки Василя Стуса.

«Я вам дуже вдячна. Дай Боже вам і вашим дітям тільки щастя і удачі за ваші добрі справи», – сказала Марія Стус.

«А вам – міцного здоров'я, і щоб онуки і правнуки були здорові. Раді допомогти», – відповів Володимир Кличко.