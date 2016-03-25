Незабаром кияни зможуть контролювати якість ремонту столичних доріг онлайн

На ньому розміщуватиметься фотофіксація до та після ремонту, адреса та геокоординати, дата проведення ремонту та інформація щодо площі асфальтування.

Відповідне окреме доручення підписав перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

Доручення зобов’язує голів районних адміністрацій провести обстеження асфальтового покриття автошляхів загального користування, інвентаризувати місця, які потребують ремонту (враховуючи місця, де необхідно відновити асфальтове покриття після ремонту інженерних мереж).

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Інформацію про порушення передадуть до "Київавтодору", і вже до 30 березня столична влада планує отримати графік усунення виявлених недоліків.

"Ми будемо висвітлювати результати на відповідному сайті, щоб кожен киянин міг побачити не лише "до", тобто ями і канави, але й "після" – виконану роботу. Повна інвентаризація зі звітом – це ще один крок до прозорості діяльності всіх підрозділів влади та реагування на потреби міста, у якому ми з вами живемо", – наголосив Пліс.