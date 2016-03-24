В рамках інвестпрограми "Київенерго" в столиці встановлять 2,5 тисячі будинкових теплолічильників

Сьогодні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила інвестиційну програму з ПАТ «Київенерго», яка передбачає роботи зі встановлення будинкових приладів обліку тепла та реконструкцію тепломереж.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, який взяв участь у засіданні представників Нацкомісії.

«Стратегічна мета київської влади – створення енергоефективної моделі міського господарства. Саме тому ми цілеспрямовано рухаємося в бік виконання обліку тепла в усіх житлових будинках міста. У 2015 році було встановлено більше 4 тисяч лічильників, цього року роботу буде завершено», – зазначив Петро Пантелеєв.

Міська влада погодила інвестиційну програму ПАТ «Київенерго» на 2016 рік на загальну суму 217,6 млн грн.

«Місто наполягло, аби у програмі було акцентовано увагу на пріоритетних роботах з відповідним розподілом коштів підприємства. Дуже важливо, що у цьому контексті ми маємо спільну конструктивну позицію з представниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», – пояснив заступник голови КМДА.

Він поінформував, що на встановлення приладів обліку теплової енергії виділено 163,7 млн грн (75,2%), на реконструкцію теплових мереж – 33,1 млн грн (15,2%). Ще 20,8 млн грн (9,6%) піде на модернізацію обладнання котелень.

«У рамках програми цього року планується встановити за кошти інвестиційної програми ПАТ «Київенерго» 2 570 теплолічильників, а за кошти міського бюджету – ще 630 лічильників. Загалом це 3 200 приладів обліку, які забезпечать 100% обліку тепла в житлі. Щодо тих житлових будинків, де відсутня технічна можливість для облаштування вузла обліку теплової енергії, будуть прийматися окремі проектні рішення», – резюмував Петро Пантелеєв.