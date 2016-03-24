Потужний вибух у Солом'янському районі Києва: поліція показала відео з місця події

Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції в Києві.

Зазначається, що наразі до чергової частини Солом'янського управління поліції надійшло три заяви від мешканців будинку про пошкодження вікон у їхніх квартирах.

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Відомості про подію зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, потужний вибух стався у так званому Турецькому містечку в Солом’янському районі.