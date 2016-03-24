На утеплення київських будинків виділено понад 20 мільйонів

Київська міська державна адміністрація в рамках програми співфінансування енергоефективних заходів на 2016 рік виділила 20 мільйонів гривень на реалізацію проектів - переможців конкурсу з енергозбереження серед об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельних кооперативів (ЖБК), повідомив у ході брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

"У минулому році ця програма показала хороші результати. Тому в цьому році ми прийняли рішення збільшити її фінансування в 4 рази, до 20 мільйонів гривень", - сказав Пантелєєв, додавши, що на відміну від минулого року, в цьому році взяти участь у програмі зможуть не тільки ОСББ і ЖБК, але і вдома в яких такі форми власності ще не створені.

Чиновник нагадав, що в рамках даної програми мешканці ОСББ чи ЖБК повинні сплатити 30% від вартості робіт з утеплення будинку, решту 70% - оплатить місто.

За словами Пантелєєва, виділеної на 2016 рік суми вистачить щоб утеплити приблизно 50-60 столичних багатоповерхівок.

"Ми орієнтуємося на 50 - 60 будинків. Справа в тому, що ми не відбираємо проекти на основі їх вартості, ми відбираємо проекти за критерієм енергоефективності. Тому в цій програмі можуть брати участь, як проекти з модернізації теплопунктів вартістю 70 тисяч гривень, так і проекти з комплексного утеплення будинків - 500-600 тисяч гривень", - зазначив він.

Водночас, радник заступника голови КМДА, куратор проекту співфінансування енергоефективних заходів у Києві Олексій Тихонов зазначив, що в минулому році в рамках даної програми столична влада виділила 5 млн грн, за рахунок яких було утеплено 13 столичних багатоповерхівок.

Тихонов також повідомив, що сьогодні стартував прийом заяв на участь у конкурсі з відбору енергоефективних проектів для житлових будинків який триватиме до 15 квітня 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон), споживання і втрати теплової енергії в більшості багатоквартирних будинків в Україні в 3-3,5 рази перевищують європейські стандарти споживання.

При цьому, за оцінками Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, на модернізацію житлового фонду України до 2020 року необхідно близько 1 трильйона гривень.

У той же час, за розрахунками Інституту газу Національної академії наук (НАН), скорочення втрат теплової енергії в Україні внаслідок утеплення будівель може скласти близько 41%.