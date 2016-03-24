Потужний вибух у Солом'янському районі Києва: поліція розповіла про подробиці події (фото)

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Києві.

Згідно з повідомленням, сьогодні близько опівночі до чергової частини Головного управління поліції міста надійшло повідомлення про вибух у Солом’янському районі столиці. На місце виклику виїхали слідчо-оперативна група поліції, вибухотехнічна служба та працівники районного управління поліції.

«Правоохоронці дослідили місце події - подвір’я багатоповерхового будинку. Попередньо встановлено, що вибухнула невідома речовина, залишена на лавці перед будинком, внаслідок чого пошкоджена саме ця лавка та в кількох квартирах тріснуло та посипалося скло вікон», - зазначили в поліції.

Інформації щодо потерпілих громадян до поліції не надходило.

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Відомості про подію зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Проводиться ряд додаткових перевірок, досліджень та експертиз.

Поліція столиці встановлює та розшукує осіб, причетних до цієї події, наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, потужний вибух стався у так званому Турецькому містечку в Солом’янському районі.