У Києві вночі пролунав потужний вибух у Солом'янському районі (фото)

У навколишніх будинках повилітали шибки, передає dtp.kiev.ua.

На місце події прибули екстрені служби. Зазначається, що загиблих та травмованих не виявлено, хоча вибух було чути навіть на Севастопольській площі, за 1,5 км.

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Наразі ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня на площі Богдана Хмельницького в центрі Кіровограда біля офісних центрів пролунав потужний вибух.

За даними поліції, вибухнув невідомий пристрій, який був залишений у металевому баку для сміття. Фрагменти вибухового пристрою відібрані для проведення спеціальних експертиз.