У Києві відкрилась виставка сучасного мистецтва, яка згодом буде виставлена в аеропорту Бориспіль

Як розповіли організатори, виставка є частиною проекту «Подорожуй з Україною в серці», одним з ініціаторів якого є благодійний фонд «Артанія».

«Основна мета фонду – популяризація українського мистецтва. Зокрема, ми видаємо книги, які безкоштовно передаємо до бібліотек. Навіть у такий складний для України час ми намагаємося популяризувати вітчизняне мистецтво, культуру. Ми прагнемо, щоб про Україну, її талановитих людей знали далеко за нашими кордонами», - зазначив засновник фонду «Артанія» Петро Багрій.

В експозиції представлені близько трьох десятків картин у стилі бурлеск та неопримітивізм.

Також, за словами Багрія, в подальшому, в рамках запланованого масштабного мистецького проекту, картини Гонтарєва будуть представлені у залах аеропорту «Бориспіль».

«Всі люди, які вилітатимуть із найбільшого аеропорту в Україні, матимуть змогу не просто очікувати свій рейс, а й милуватися творами мистецтва», - розповів Багрій.

Як повідомили організатори, відкриття виставки у аеропорті «Бориспіль» заплановано на 28 березня.