У київському зоопарку померла найстаріша у Європі самиця носорога

Про це повідомляє зоопарк на своїй сторінці в соцмережі. "22 березня о 14:50 на 46 році після невідворотної хвороби, під назвою "старість" пішла з життя самка найстарішого білого носорога Європи – наша Тривога", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що "природа взяла своє, не дивлячись на докладені людські зусилля".

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"Своїм життям Тривога перевершила попередній рекорд довголіття – носорога Зулу, який утримувався у Польському зоопарку міста Лодзь до 45,5 років. Його було визнано найстарішим в Європі", - наголосили у зоопарку.

Медичну експертизу проводитиме кафедра анатомії тварин імені академіка В.Г. Касьяненка Нацуніверситету біоресурсів і природокористування України.

Про її результати у зоопарку обіцяють повідомити згодом.