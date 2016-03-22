У київському метро посилюють заходи безпеки через вибухи в Брюсселі

"Київський метрополітен працює у режимі посиленої безпеки. Зокрема, проводяться додаткові огляди станцій і вагонів, ведеться постійне інформування пасажирів щодо виявлення підозрілих предметів та про порядок дій у разі виникнення позаштатної ситуації. Просимо киян та гостей столиці, які користуються підземкою, бути пильними та неухильно дотримуватись вказівок працівників метрополітену", – йдеться в повідомленні.

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У метрополітені додали, що упродовж двох років столична підземка отримала понад сто анонімних дзвінків про мінування станцій, жоден з яких не підтвердився.

Як повыдомляв УНЫАН, сьогодні вранці у Брюсселі сталася серія терактів. Зокрема два вибухи пролунали в аеропорту, ще один в метро. На даний час відомо про 26 загиблих і 136 поранених.