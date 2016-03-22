Кличко закликав розвінчувати поширені РФ у Нідерландах міфи про асоціацію України та ЄС

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив спілкуючись із журналістами в Амстердамі, повідомляє прес-служба КМДА.

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"Ми знаємо, що парламент Нідерландів ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Але 6 квітня тут відбудеться консультативний референдум, бо думка суспільства в демократичному суспільстві важлива. І сьогодні на цю думку усіляко намагається вплинути російська пропаганда, яка сіє нісенітниці і міфи, агітуючи людей проголосувати проти ратифікації Угоди про асоціацію, розказуючи про нібито негативні наслідки для Нідерландів. І тому для українців дуже важливо доносити правду про свою країну, про її боротьбу за своє європейське майбутнє, про мету – побудувати демократичну державу з європейськими стандартами життя. Тому ми з братом, як люди публічні, яких знають у світі, спілкуємося в Нідерландах з журналістами, з політиками, щоб заручитися підтримкою для України", – наголосив Віталій Кличко.

Також в Амстердамі Віталій Кличко зустрівся з головою Ліберального Інтернаціоналу, лідером групи Ліберальних демократів в Парламенті (ALDI), євродепутатом Хансом Ван Баленом, який є великим другом України, завжди підтримував європейські прагнення української держави й одним із перших європейських політиків відвідав Євромайдан у Києві у 2013-му році.

Сьогодні відбудеться зустріч Віталія Кличка з мером Роттердама Ахмедом Абуталебом.

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Віталій і Володимир Клички також дадуть інтерв'ю провідним ЗМІ Нідерландів, візьмуть участь у найпопулярнішому телевізійному шоу Late Night, яке виходить в ефір на каналі RTL.

Зранку у вівторок Віталій Кличко взяв напрокат велосипед і проїхався вулицями Амстердама.