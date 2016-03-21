Дев'ять партій вимагали від ЦВК призначити вибори до райрад Києва на 29 травня (фото)

21 березня – останній день, коли ЦВК може призначити вибори в столиці на цю дату. В акції взяли участь представники партій "Об’єднання "Самопоміч", Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Всеукраїнське об’єднання "Свобода", "Демократичний альянс", "Громадянська позиція", "Республіка", "Сила Людей", "Національна Демократична партія України".

Керівник Київської міської організації УКРОПу Дмитро Сіманський наголосив, що якщо вибори до райрад столиці не відбудуться навесні, криза місцевого самоврядування в місті лише поглибиться, а чинне керівництво Києва та районів столиці надалі залишатиметься таким собі класом небожителів, який жодним чином не залежить від волі киян.

"Збільшуватиметься прірва між потребами людей та тим, що вважає робити за потрібне влада. Гроші, повноваження та функціонал використовуватимуться окремими дрібними чиновниками в Адміністрації Президента на вулиці Банковій. Жодного впливу на вирішення своїх власних проблем кияни не матимуть", – заявив Дмитро Сіманський.

Голова столичного УКРОПу також наголосив на неприйнятності проведення виборів до райрад влітку, адже типова для цієї пори низька явка виборців дасть нинішній владі ще більше можливостей для зловживань, підкупу та фальсифікацій, які мали місце на минулих місцевих виборах. Відтак УКРОП вимагатиме проведення виборів до райрад Києва восени за новим законодавство у тому випадку, якщо ЦВК не призначить їх на 29 травня, зазначив Дмитро Сіманський.

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Політик наголосив, що партія УКРОП разом з колегами з коаліції демократичних політичних сил вже розбудовує систему народовладдя у Києві. Зокрема, представники демократичних партій створюють школи ОСББ, допомагають громадським організаціям та експертним спільнотам, а також забезпечують громадський контроль за діяльністю районних державних адміністрацій через громадські ради при них.

Після завершення акції лідери київських організацій партій провели зустріч із заступником голови Центрвиборчкому Жанною Усенко-Чорною. Вона повідомила, що Центральна виборча комісія вивчить ситуацію та надасть свій коментар за кілька днів.