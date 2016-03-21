Кличко відвідає Нідерланди, щоб напередодні референдуму розказати про Україну

​Мер Києва Віталій Кличко разом з братом Володимиром 22-23 березня відвідають Нідерланди. Візит запланований на підтримку України напередодні консультативного референдуму стосовно ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який відбудеться в Нідерландах 6 квітня.

«Ми знаємо, що в Нідерландах потужно сьогодні «працює» російська пропаганда, яка сіє нісенітниці і міфи, агітуючи людей проголосувати проти ратифікації Угоди про асоціацію. І хоча парламент Нідерландів ратифікував Угоду, думка суспільства в демократичному суспільстві важлива. І ми з братом вирішили поїхати в Нідерланди, щоб донести правду про Україну, про її боротьбу за своє європейське майбутнє, про її гідний і вільний народ», – зазначив Кличко.

Під час візиту відбудуться зустрічі зі студентами Гаагського кампусу Лейденського університету, депутатами Парламенту Нідерландів, урядовцями. Також Віталій та Володимир Клички дадуть інтерв’ю провідним ЗМІ Нідерландів, візьмуть участь в телевізійних ефірах.