В Афганському храмі кияни будуть цілодобово молитися за поранених і загиблих воїнів

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, до цілодобового читання Псалтиря у період Великого посту можуть долучитись усі вірні, для кого сьогодні особливо важлива посилена молитви за близьких.

«Найголовніше просити Бога, щоб на українській землі не лилася кров. Молитва, яка лунатиме в цьому храмі цілодобово, буде за те, за що болить наше серце. Ми молимося за Батьківщину. Молимося за воїнів, які були поранені і потребують Божої і людської допомоги. А також за тих, хто закінчив своє життя. Запрошуємо всіх киян, вірних Української Православної Церкви, щоб вони зайшли в цей храм – він буде відчинений цілодобово – і кожен може долучитися до цієї важливої справи. Тому що молитва має бути спільна і безперервна. Про це говорить і сама назва – Неусипний Псалтир», - розповів ректор Київської духовної академії і семінарії (КДАіС) митрополит Антоній (Паканич).

У свою чергу голова Української спілки ветеранів Афганістану, Герой України Сергій Червонописький зазначив, що Неусипний Псалтир в Афганському храмі - це молитва за майбутнє України.

Читання Неусипного Псалтиря розпочали керуючий справами УПЦ, ректор КДАіС митрополит Антоній і голова Української спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонописький. У період Великого посту Псалтир безперервно читатимуть вихованці Київських духовних шкіл, священнослужителі, воїни-афганці, учасники бойових дій на Сході України. Псалми будуть читати до 22 квітня.

Читання Неусипного Псалтиря відбувається з ініціативи студентів КДАіС за підтримки активістів Української спілки ветеранів Афганістану.

Цілодобове читання Псалмів - давня монастирська традиція, завдяки якій монахи вимолюють увесь світ. Псалмоспіви - молитви особливої сили, що звершуються і вдень, і вночі. Окрім поминання живих і померлих, підносяться молитви з особливими проханнями і прикликанням Божої благодаті.

Свято-Воскресенський храм пам’яті загиблих та ветеранів Афганістану відкритий цілодобово (Київ, вул. Лаврська, 17).