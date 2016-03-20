У Кличка хочуть повернути контроль над "Київенерго", що належить Ахметову

Енергокоманія «Київенерго», що входить до складу холдинга ДТЕК Ріната Ахметова, та всі інші підприємства із забезпечення життєдіяльності столиці мають контролюватися міською владою, а не приватними компаніями.

Про це секретар Київради Володимир Прокопів заявив в інтерв’ю виданню DT.UA.

"Позиція чітка: усі ключові підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, мають перебувати під контролем міста. Не можуть підприємства, від яких залежить кожен киянин, бути у приватних руках і залежати від чиєїсь примхи. Виключно – власність міської громади чи принаймні повний контроль", - сказав він.

При цьому Прокопів повідомив, що міська влада працює над поверненням контролю над "Київенерго".

"Ситуація надзвичайно складна. Маємо з цього приводу величезну кількість напрацювань, велику роботу ще треба провести. Але незабаром закінчуються договори концесії щодо "Київенерго", і ви побачите конкретні кроки міської влади у цьому напрямі. Я хочу вірити, що КМДА це вдасться. Якщо для цього знадобиться допомога Київради та депутатського корпусу – я її забезпечу", - наголосив секретар міськради.

Також він додав, що у 2016 році в Києві продаватимуться лише житлові приміщення, тому що стратегічно важливі об’єкти столиці вже продані.

«Це все незначні об'єкти. Наприклад, будинок на проспекті Червонозоряному, 43-г, на Саксаганського, 15 тощо. Це не підприємства, як було раніше, там "Київгума" чи завод "Маяк", котрі були бюджетоутворюючими і знаковими. Нині таких об'єктів немає. Всі ключові підприємства і те, що могло принести прибуток до міського бюджету, вже давно реалізоване", - наголосив Прокорів.

При цьому він підкреслив, що продаж "Київміськбуду", "Київенерго", "Київводоканалу", комунальних мереж та об'єктів інфраструктури столиці заборонено.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії "Київенерго" здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання і 183 котелень.

Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і держава (25% акцій).