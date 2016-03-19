Сьогодні у центрі Києва на годину вимкнуть освітлення будівель

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, о 20.30 відключать підсвітку монументу «Батьківщина-мати», Національного музею історії України у Другій світовій війні, будівлі Міністерства закордонних справ, Монументу Незалежності і флагштоку на Майдані Незалежності.

Також вимкнуть архітектурно-декоративне освітлення дзвіниці Михайлівського монастиря, Успенського собору та дзвіниці Києво-Печерської Лаври, Софійського собору та дзвіниці.

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Долучаться до екологічної акції і структурні підрозділи КМДА та комунальні підприємства, вимкнувши на годину освітлення та електричні прилади, які не є суттєво важливими для життєдіяльності міста та окремих підприємств.

Крім того, за даними прес-служби, цього дня у Київському зоопарку відбудуться тематичні природоохоронні заходи, присвячені Годині Землі.

Ініціатором «Години Землі 2016» виступає Всесвітній фонд природи. Така акція має привернути увагу до глобальних екологічних проблем, зокрема, зміни кліматичних умов, необхідності зменшувати енерговитрати тощо.

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Традиційно у цей день усі охочі установи та організації вимикають «необов’язкове» світло та електричні пристрої, таким чином привертаючи увагу до екологічних проблем світу та єдність у бажанні захистити природу.

Міська влада закликає киян також долучитися до заходу та о 20:30 19 березня на годину вимкнути світло та електроприлади.