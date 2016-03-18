Кличко закликав членів конкурсної комісії "відкинути амбіції" та обрати головного архітектора Києва

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час засідання комісії з проведення конкурсу на посаду головного архітектора Києва.

Мер попередив, що у протилежному випадку буде вимушений перервати конкурс та констатувати, що комісія не впоралася із завданням, покладеним на неї киянами.

«Ми ініціювали перший в історії відкритий та прозорий конкурс на посаду головного архітектора. Для цього ми запросили до комісії і представників громадськості, і міжнародних організацій, і експертів. Тому всі без виключення члени комісії мають зрозуміти свою відповідальність перед містом, перед киянами», – наголосив Віталій Кличко.

На думку міського голови, комісія має виправити усі помилки та довести свою роботу до кінця, обравши для Києва кандидатуру головного архітектора.

«Я знаю, що в усіх членів комісії є різні думки, проте мета єдина – відкрито обрати кандидатуру головного архітектора Києва. Я не буду давати оцінку кандидатам. Це ваша робота. Проте я закликаю всіх членів комісії відкинути особисті амбіції та знайти консенсус. Інакше я буду вимушений перервати конкурс та констатувати, що комісія не впоралася із завданням, покладеним на них киянами», – підкреслив Віталій Кличко.