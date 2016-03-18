Кличко закликав членів конкурсної комісії "відкинути амбіції" та обрати головного архітектора Києва
Члени конкурсної комісії повинні відкинути особисті амбіції, дійти консенсусу та нарешті обрати головного архітектора міста.
Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час засідання комісії з проведення конкурсу на посаду головного архітектора Києва.
Мер попередив, що у протилежному випадку буде вимушений перервати конкурс та констатувати, що комісія не впоралася із завданням, покладеним на неї киянами.
«Ми ініціювали перший в історії відкритий та прозорий конкурс на посаду головного архітектора. Для цього ми запросили до комісії і представників громадськості, і міжнародних організацій, і експертів. Тому всі без виключення члени комісії мають зрозуміти свою відповідальність перед містом, перед киянами», – наголосив Віталій Кличко.
На думку міського голови, комісія має виправити усі помилки та довести свою роботу до кінця, обравши для Києва кандидатуру головного архітектора.
«Я знаю, що в усіх членів комісії є різні думки, проте мета єдина – відкрито обрати кандидатуру головного архітектора Києва. Я не буду давати оцінку кандидатам. Це ваша робота. Проте я закликаю всіх членів комісії відкинути особисті амбіції та знайти консенсус. Інакше я буду вимушений перервати конкурс та констатувати, що комісія не впоралася із завданням, покладеним на них киянами», – підкреслив Віталій Кличко.