Кличко: паркувальники за місяць вкрали з бюджету Києва 1,5 мільйона гривень

Щомісяця бюджет недоотримував 1,5 мільйона гривень. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба КМДА.

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"Наше завдання – наведення ладу в Києві, а для цього потрібно насамперед подолати корупцію. З першого дня роботи нашої команди ми зробили аудит усіх підприємств. Ми викрили мільярдні збитки на КП "Київпастранс" та інших підприємствах. Усі чиновники, задіяні в цих схемах, були звільнені з адміністрації. Матеріали передали в правоохоронні органи. Ми продовжуємо викривати крадіїв. Зараз наводимо лад у сфері паркування. Адже питання паркування у столиці стоїть дуже гостро. Нещодавно було викрито злочин чиновників КП "Київтранспарксервіс", які привласнювали гроші, зібрані за паркування авто. Тільки за останній місяць було вилучено 1,5 млн грн готівкою", – зазначив Віталій Кличко.

Наразі податкова поліція розслідує діяльність КП "Київтранспарксервіс" за останні три роки. І мер наголосив, що сподівається, що ця справа, як і решта 70 справ, які за поданням київської влади, розслідують правоохоронці, – буде завершена, а винних притягнуть до відповідальності.

Віталій Кличко зазначив, що у Києві сьогодні близько 500 паркувальних майданчиків, і всі вони повинні офіційно працювати і сплачувати гроші у бюджет міста.

"Ми наводимо лад на Хрещатику і будемо рухатися від центру до околиць. Ми поставили спеціальні сфери, які блокують заїзд автівок на тротуари. Наше завдання – щоб водії паркувалися у спеціально відведених місцях, а порушників ми могли б штрафувати і евакуйовувати", – підкреслив Віталій Кличко.

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Він наголосив, що столична влада давно чекає на ухвалення законопроекту "Про паркування", який парламент досі не розглянув.

"Якщо ми говоримо про децентралізацію, то Верховна Рада повинна надати право міській владі стягувати штрафи, евакуйовувати автівки. Великі втрати у Києві та у країні через те, що закон не ухвалений. Сподіваємось, найближчим часом його таки ухвалять і місцева влада зможе самостійно навести лад з паркуванням", – зазначив Кличко.

Він також звернувся до всіх водіїв з проханням обов’язково вимагати квитанцію після сплати за паркування.

"Якщо ви заплатили за паркування і не отримали квитанцію, ці гроші пішли паркувальнику в кишеню", – сказав мер.