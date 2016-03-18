У КМДА заявили про збільшення фінансування підприємства, від якого залежить технічний стан "швидких"
Наразі автомобільний парк комунальної організації «Київмедспецтранс» нараховує 654 транспортні засоби.
Цього року міська влада збільшила фінансування КО «Київмедспецтранс», яке відповідає за технічний стан карет швидкої медичної допомоги. На утримання комунальної організації «Київмедспецтранс» з міського бюджету столиці виділено близько 220 млн грн.
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник під час інспекційного візиту до комунальної організації «Київмедспецтранс».
«Київмедспецтранс» є найбільшою організацією України, на балансі якої знаходиться спеціальний медичний транспорт. Саме від якості роботи фахівців організації залежить те, в якому стані «швидкі» виїжджатимуть на виклики до киян, а це – безпека бригад і пацієнтів», – зазначив Микола Поворозник та підкреслив, що зі своїм основним завданням спеціалісти організації цілком справляються.
За його словами, наразі автомобільний парк комунальної організації «Київмедспецтранс» нараховує 654 транспортні засоби. Серед них: 319 автомобілів швидкої медичної допомоги, 298 – невідкладної медичної допомоги і ще 37 – технологічний транспорт.
Так, за минулий рік тут проведено 6 697 ремонтів різного ступеню складності – від поточних та планових до капітальних ремонтів двигунів. Крім того, особливою гордістю КО «Київмедспецтранс» є досвід відновлюваних робіт.
«За півтора року працівники організації «поставили на колеса» 54 автомобіля швидкої та невідкладної допомоги, які до цього багато років простоювали та перетворювались на металобрухт», – розповів Микола Поворозник.