Київська влада забезпечить інклюзивні школи столиці транспортом для перевезення дітей

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час перевірки створення умов щодо безперешкодного доступу учнів із порушеннями опорно-рухового апарату до загальноосвітньої школи № 168.

"Сьогодні спеціально пристосованим транспортом для перевезення дітей з інвалідністю забезпечені школи лише в Оболонському та Деснянському районах. Ми розуміємо, що це дуже мало, тому в цільовій програмі "Освіта Києва. 2016-2018 рр." запланували 1,5 млн грн на ці потреби", – зазначила вона.

При цьому, за словами Старостенко, оскільки одночасно придбати автобуси для всіх інклюзивних шкіл неможливо, місто розглядає варіант придбання одного автобуса для обслуговування учнів декількох шкіл.

Читайте такожКиївська влада оновила транспортний парк столиці сучасними тролейбусами

"Можливо, це буде один автобус на район, який за спеціально складеним графіком підвозитиме до шкіл учнів, які мають потребу в цьому", – додала вона.

Зокрема, у загальноосвітній школі № 168 із понад 500 школярів навчаються 90 дітей з особливостями розвитку. Більшість з них потребує підвезення з дому до школи. Для зазначених потреб навчальний заклад обслуговує 2 спеціально обладнаних автобуси, які за декілька рейсів забирають учнів з домівок до школи зранку та розвозять їх додому після занять.