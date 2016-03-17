Київрада вирішила заборонити продаж пива та алкогольних напоїв у кіосках

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна пропозиція у вигляді правки до невідкладного проекту рішення про питання роботи ТС була внесена представником фракції «Солідарність», головою Постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування Олександром Міщенком.

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Підтримали ініціативу 75 з 100 зареєстрованих в сесійній залі депутатів.

Також, відповідно до прийнятого рішення, Київрада доручила Департаменту міського благоустрою та райдержадміністраціям демонтувати до 1 травня ТС, з власниками яких не укладено договорів пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою міста.

Встановлено також, що у разі розміщення тимчасових споруд в охоронних зонах інженерних мереж власники таких споруд можуть укласти договори страхування ризиків перед третіми особами, та ризиків , пов’язаних з фінансуванням робіт по перенесенню ТС при проведенні балансоутримувачем інженерних мереж планових ремонтних або аварійних робіт.

Відповідно до сьогоднішнього рішення, в столиці до кінця року розміщення всіх тимчасових споруд повинно бути приведено у відповідність до затвердженої Комплексної схеми розміщення ТС, а до 1 березня 2017 передбачено демонтувати всі споруди, що не передбачені Схемою.

Депутати підтвердили коефіцієнти функціонального використання (Кф), що використовуються при визначенні обсягів пайової участі власників ТС. Оскільки правка була внесена з голосу при обговоренні, проект рішення включав Кф при продажу пива - він дорівнює1,6, а при продажу тютюну та алкогольних виробів, слабоалкогольних напоїв – 2. Це найвищі КФ у існуючій шкалі. Найнижчий коефіцієнт встановлений для тимчасових споруд-громадських вбиралень, інформаційних центрів, точок прийому вторсировини.

Рішення щодо впорядкування торгівлі в тимчасових спорудах Києва в цілому підтримали 88 депутатів.

Щодо правки Міщенка водночас частина депутатів зауважила, що таке рішення потребує врегулювання на державному рівні.

Депутат Олександр Харченко (фракція «Солідарність») не виключив , що правка буде оскаржена в суді найближчим часом. За його словами, Київрада мала б дати доручення Департаменту торгівлі КМДА звернутися до ВР та Кабміну внести зміни в законодавство по цьому питанню. На його думку, зменшувати торгівлю алкоголем в ТС треба було на рівні міста іншим шляхом, зокрема, введенням високих коефіцієнтів функціонального використання (Кф), що використовуються при визначенні обсягів пайової участі власників ТС.

«Тому, на жаль, гарне, красиве рішення, яке я також по суті підтримую, не буде виконано. А замість цього ми повинні були б внести економічно невигідний коефіцієнт 10-, 20-кратність, 30-, 100-… А ця правка працювати не буде», - сказав він.