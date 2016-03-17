Сім’ї вкладників у будівництво об’єдналися та обіцяють політикам шини під офісами

Про це вони заявили під час прес-конференції 17 березня.

За словами інвесторів, через псевдо-активістів, владу та політиків, які заробляють на блокуванні будівництва, вкладники не можуть побудувати власне житло.

«Ми хочемо привернути увагу суспільства та влади до того, що у конфліктах навколо будівництва страждають не активісти, не політики, і навіть не стільки будівельні компанії, а перш за все люди. Ми є тими, про кого під час блокування будівництва ніхто не згадує. Хоча всі баталії точаться саме навколо нашого житла» – сказав представник Спілки сімей вкладників Юрій Шелягін.

За словами вкладника Сергія Чужми, перед тим, як інвестувати в житло, власники квартир перевіряли документи та дозволи на будівництво в будівельної компанії та в Містобудівному кадастрі Києва.

Інвестори переконані, чимало з них можуть збанкрутіти, якщо новобудови блокуються довше, ніж півроку.

«Одна сім’я вкладників, очікуючи на будівництво, орендує квартиру в Києві в середньому за 5000 грн на місяць. А якщо в будинку, що будується, вже продано 100 квартир, ця сума сягає 500 тисяч гривень. Виходить, що «тітушки» та політики щомісяця грабують вкладників лише половини одного будинку на півмільйона гривень», - сказав представник Спілки сімей вкладників у будівництво Олександр Ничипоренко.

Майбутні власники квартир, що об’єдналися у Спілку, закликали усіх інвесторів, чиє житло блокують, долучатися до Спілки та висунули свої вимоги владі та політикам.

Зокрема від політиків та депутатів всіх рівнів інвестори вимагають зайнятися роботою та припинити використовувати будівництво як піармайданчик. Від київської влади – перестати загравати із псевдоактивістами. А від поліції – навести та підтримувати порядок біля законних будівництв, не давати порушувати громадський порядок та перешкоджати доступу на будівництво.

Якщо до них не прислухаються, запевняють вкладники, обіцяють шини під тими партійними офісами чиї політики блокують житло людей.