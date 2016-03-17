У Києві стартував двомісячник з благоустрою: вже винесено догану керівнику ЖЕДу

Причиною покарання став незадовільний стан дитячого майданчика на бульварі Давидова, який було виявлено під час об’їзду в рамках старту двомісячника з благоустрою, що розпочався 14 березня. Участь в об’їзді Дарницького та Дніпровського районів столиці взяли перший заступник голови Геннадій Пліс та заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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«Зізнаюся, я очікував побачити значно гіршу картину, однак комунальникам вже зараз вдалося зробити чимало. Але недоліки є», – зазначив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. Він переконаний, що подібні об’їзди спонукають як комунальників і районні служби, так і киян активніше долучатися до робіт із благоустрою. Тому керівництво мерії буде здійснювати їх систематично. Регулярними стануть і місячники з благоустрою, особливу увагу планується приділяти ремонту дитячих та спортивних площадок, підкреслив перший заступник голови КМДА.

«Минулого року нам вдалося повністю реконструювати 57 парків, 22 сквери були побудовані заново. Так само щороку зростає кількість висаджених дерев, кущів – ця тенденція зберігатиметься і надалі», – додав Геннадій Пліс.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, основним критерієм оцінки роботи комунальників стане оцінка членів комісії під час об’їздів територій.

«Кожен фахівець, який оцінюватиме райони, має звертати увагу на чистоту та впорядкованість дворів та зелених зон, стан доріг та відсутність звалищ. Особливу увагу, за дорученням мера Києва Віталія Кличка, ми звертатимемо на дитячі та спортивні майданчики, безпеку та зручність їх елементів», – заявив Петро Пантелеєв.